Роскомнадзор рассказал о новой уловке мошенников

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) предупредила о новой уловке телефонных мошенников. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Указывается, что злоумышленники начали представляться сотрудниками ведомства, пытаясь выудить личные данные. В частности, преступники звонят потенциальной жертве и сообщают, что некто пытается сменить абонентский номер. После этого они предлагают сразу оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами.

Также мошенники спрашивают, зарегистрирован ли пользователь на портале Госуслуг, и рассказывают, что на проверяемый номер был оформлен кредит. Они предлагают соединить с якобы Банком России, где эту информацию «подтверждают».

«РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях. У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на Госуслугах», — говорится в сообщении.

В августе руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о новой уловке телефонных мошенников в попытке заставить россиян перевести средства на свои счета. Они начали пугать жертв уголовным делом в случае звонка в банк в целях проверки. Преступники уверяют, что клиентам банков грозит ответственность «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ». По ее словам, такие угрозы стали главным козырем в действиях мошенников. Помимо этого, те подделывают письма Центробанка, удостоверения его сотрудников, прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Пенсионного фонда и других органов власти, чтобы смутить собеседника.

Ранее первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев попросил россиян сразу заканчивать телефонный разговор с «сотрудником Центробанка», потому что тот не работает с физическими лицами.