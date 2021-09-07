Создатели популярного мессенджера рассказали о частых уловках мошенников

Старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в России и СНГ Анна Мигаль в беседе с «Лентой.ру» предупредила россиян о росте числа мошенников, пытающихся использовать популярный мессенджер для поиска жертв. По ее словам, это стало отражением общей тенденции: киберпреступники стали активнее.
«В последние годы мошенническая активность в мессенджерах и социальных сетях резко возросла. Как правило, злоумышленники пишут или звонят пользователям с созданных специально для этого аккаунтов, а затем в ходе общения пытаются обманом получить конфиденциальные данные, например, информацию о банковских счетах», — сказала Мигаль.
Представитель Viber также рассказала о наиболее частых уловках мошенников. Чаще всего они представляются сотрудниками банков или других организаций, а также рассылают ложные сведения о том, что их жертве якобы положены социальные выплаты или субсидия. Другая распространенная тактика — рассылка ссылок на несуществующие розыгрыши и конкурсы, а также на поддельные страницы оплаты. При этом в двух первых случаях киберпреступники пытаются получить доступ к конфиденциальной информации пользователя.
«Использование фейкового аккаунта в мессенджере или социальной сети позволяет мошенникам указать ложные имя и аватар, выдавая себя за официальных представителей той или иной организации, — констатировала Мигаль. — Это придает дополнительную убедительность при общении с пользователями».
Мигаль подчеркнула, что только за первые шесть месяцев 2021 года компания заблокировала 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих ресурсы Viber. Для этого использовалась специальная самообучаемая система на основе искусственного интеллекта, которая круглосуточно ищет и блокирует мошеннические ресурсы. При этом сами пользователи могут помочь создателям мессенджера вычислить киберпреступников.
«Пользователи Viber могут пометить телефон мошенника как спам. Для того чтобы сделать это, необходимо открыть диалоговое окно с пользователем, после чего выбрать любой из двух вариантов: "Это спам" или "Заблокировать". При определенном количестве отметок о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, он будет заблокирован в Viber и не сможет беспокоить пользователей мессенджера», — отметила Мигаль.
Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносный троян Triada, спрятанный в моде для мессенджера WhatsApp. Специалисты объяснили, что некоторые пользователи устанавливают дополнения, которые включают функции, отсутствующие в официальном приложении. К примеру, существуют моды, позволяющие читать удаленные сообщения или отправлять файлы любого размера. Однако в некоторые такие дополнения злоумышленники прячут вредоносные программы, которые могут показывать жертвам рекламу или незаметно оформлять на нее платные подписки.