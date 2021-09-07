Создатели популярного мессенджера рассказали о частых уловках мошенников

Старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в России и СНГ Анна Мигаль в беседе с «Лентой.ру» предупредила россиян о росте числа мошенников, пытающихся использовать популярный мессенджер для поиска жертв. По ее словам, это стало отражением общей тенденции: киберпреступники стали активнее.

«В последние годы мошенническая активность в мессенджерах и социальных сетях резко возросла. Как правило, злоумышленники пишут или звонят пользователям с созданных специально для этого аккаунтов, а затем в ходе общения пытаются обманом получить конфиденциальные данные, например, информацию о банковских счетах», — сказала Мигаль.

Представитель Viber также рассказала о наиболее частых уловках мошенников. Чаще всего они представляются сотрудниками банков или других организаций, а также рассылают ложные сведения о том, что их жертве якобы положены социальные выплаты или субсидия. Другая распространенная тактика — рассылка ссылок на несуществующие розыгрыши и конкурсы, а также на поддельные страницы оплаты. При этом в двух первых случаях киберпреступники пытаются получить доступ к конфиденциальной информации пользователя.

«Использование фейкового аккаунта в мессенджере или социальной сети позволяет мошенникам указать ложные имя и аватар, выдавая себя за официальных представителей той или иной организации, — констатировала Мигаль. — Это придает дополнительную убедительность при общении с пользователями».

Мигаль подчеркнула, что только за первые шесть месяцев 2021 года компания заблокировала 4537 сайтов и 234 мобильных приложения, имитирующих ресурсы Viber. Для этого использовалась специальная самообучаемая система на основе искусственного интеллекта, которая круглосуточно ищет и блокирует мошеннические ресурсы. При этом сами пользователи могут помочь создателям мессенджера вычислить киберпреступников.

Особенно часто преступники выдают себя за представителей госорганов, банков или операторов мобильной связи Анна Мигаль старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber в России и СНГ

«Пользователи Viber могут пометить телефон мошенника как спам. Для того чтобы сделать это, необходимо открыть диалоговое окно с пользователем, после чего выбрать любой из двух вариантов: "Это спам" или "Заблокировать". При определенном количестве отметок о том, что аккаунт занимается спам-рассылками или звонками, он будет заблокирован в Viber и не сможет беспокоить пользователей мессенджера», — отметила Мигаль.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносный троян Triada, спрятанный в моде для мессенджера WhatsApp. Специалисты объяснили, что некоторые пользователи устанавливают дополнения, которые включают функции, отсутствующие в официальном приложении. К примеру, существуют моды, позволяющие читать удаленные сообщения или отправлять файлы любого размера. Однако в некоторые такие дополнения злоумышленники прячут вредоносные программы, которые могут показывать жертвам рекламу или незаметно оформлять на нее платные подписки.