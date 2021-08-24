В WhatsApp обнаружили опасность для пользователей

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносный троян Triada, спрятанный в моде для мессенджера WhatsApp. Об опасности мода под названием FMWhatsapp16.80.0 компания предупредила в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты объяснили, что некоторые юзеры мессенджера устанавливают специальные дополнения, которые включают функции, отсутствующие в официальном приложении. К примеру, некоторые моды позволяют пользователям читать удаленные сообщения или отправлять файлы любого размера. Однако в некоторых из них злоумышленники прячут вредоносные программы, которые могут показывать жертвам рекламу или незаметно оформлять ей платные подписки.

«Мод, о котором идет речь, выглядит безобидным для пользователей, ведь он действительно делает то, что заявлено, — предоставляет дополнительные функции. Но в него были встроены не только рекламные модули, но и троянская программа», — заявил эксперт по безопасности «Лаборатории Касперского» Игорь Головин.

Отмечается, что подобные трояны могут скачивать и запускать другие вредоносные модули, показывать полноэкранную рекламу, оформлять платные подписки на владельца зараженного смартфона, а также собирать информацию о нем.

В компании дали несколько рекомендаций о том, как защититься от мошенников, использующих подобную схему. В частности, они посоветовали пользователям проверять, какие разрешения они дают установленным приложениям, а также использовать надежный антивирус. Кроме того, специалисты призвали россиян скачивать приложения только из официальных магазинов, так как популярные мессенджеры не распространяют свои обновления через сторонние сайты.

Ранее в WhatsApp появилась новая функция: пользователи получили возможность отправлять сообщения, которые самоуничтожатся через 90 дней.