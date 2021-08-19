Пользователям WhatsApp представили новую функцию

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Как сообщает портал WABetaInfo, пользователи получили возможность отправлять сообщения, которые самоуничтожатся через 90 дней.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю нужно будет выбрать один из нескольких вариантов при отправке сообщения: Off (сообщения не исчезают), 24 часа (пока отсутствует в тестовой версии), 7 дней или 90 дней.

Опция доступна в бета-версии 2.21.17.16. Новую функцию пока представили только для устройств на Android.

При этом отмечается, что ее тестирование может занять у разработчиков WhatsApp довольно продолжительное время. Предполагается, что из-за этого большая часть россиян получит возможность пользоваться функцией только через несколько месяцев.

Впервые исчезающие сообщения появились в популярном мессенджере в ноябре 2020 года. Тогда пользователи получили возможность отправлять сообщения, которые будут самоуничтожаться через семь дней. После этого появилась информация о том, что компания работает над опцией, позволяющей удалять сообщения после однократного прочтения пользователем.

Ранее WhatsApp запустил функцию, позволяющую перенести переписки с iOS на Android-устройства. Экспортировать можно не только саму переписку, но и голосовые сообщения, фотографии и видео. Сперва перенести переписки с iOS можно будет только на смартфоны Samsung, поддержка других устройств появится позже.