Новая функция WhatsApp решила «главную проблему пользователей»

Мессенджер WhatsApp позволит передавать историю чатов между смартфонами на iOS и Android

Компания Samsung на презентации новых гаджетов анонсировала свежую функцию WhatsApp для смартфонов. По информации портала Digital Trends, разработчики мессенджера решили проблему, которую некоторые пользователи приложения считали главной.

Новая функция позволяет пользователям безопасно передавать историю чатов между устройствами, работающими на iOS и Android. Для переноса юзеру понадобится кабель Lightning на USB-C. До того, как появилось нововведение, владельцы iPhone не могли загрузить историю чатов на устройство с другой операционной системой.

В настоящее время возможность работает только на недавно представленных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. В будущем компания пообещала расширить поддержку до всех устройств бренда под управлением Android 10 и выше. Пока неизвестно, когда функция появится на Android-смартфонах других производителей.

Ранее в WhatsApp появилась новая функция, которая позволит пользователям делиться с собеседниками исчезающими медиафайлами — фотографиями и видео.