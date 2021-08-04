В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволит пользователям делиться с собеседниками исчезающими медиафайлами — фотографиями и видео. Функция станет доступной до конца недели. Об этом сообщил TechCrunch.

Медиафайлы можно будет отправить с помощью режима «однократного просмотра». Получатель откроет видео или фото всего один раз, после чего оно будет удалено и отмечено значком «просмотрено».

Новая функция позволит безопасно делиться фотографиями личных документов, в том числе паспорта, паролем от Wi-Fi и прочими конфиденциальными данными, а также личными снимками, например, из примерочных магазина.

В то же время при «однократном просмотре» собеседник будет иметь возможность сделать скриншот, о чем отправитель исчезающего сообщения не узнает.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится еще одна новая функция. Она позволит передавать резервную копию сообщений с iPhone на устройства с операционной системой Android. Опция поможет исправить одно из самых серьезных неудобств, с которыми сталкивались пользователи: ранее перенести чаты можно было только в том случае, если оба смартфона работали на одной и той же операционной системе.