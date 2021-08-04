Россиян предупредили об опасности WhatsApp

Самый популярный у россиян мессенджер WhatsApp посчитали опасным из-за многочисленных случаев мошенничества. О том, как россиян обманывают с помощью мессенджера, предупредили в Роскачестве.

В ведомстве отметили, что, по данным ВЦИОМ, WhatsApp используют 73 процента пользователей из России. В то же время «Лаборатория Касперского» предупреждает, что с его помощью совершается 83 процента фишинговых атак. При этом на мессенджер Viber, занимающий второе место по популярности, приходится только 10 процентов таких атак.

В Роскачестве перечислили несколько видов популярных мошеннических схем, направленных на пользователей WhatsApp. Чаще всего злоумышленники предлагают нажать на фишинговую ссылку, утверждая, что за ней скрывается последняя информация о пандемии коронавируса, новых выплатах от государства или детали выгодной акции от известной компании.

Нередко киберпреступники отправляют сообщения от имени WhatsApp или Facebook. В них пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы установить новую версию программы, получить приз или заработать легкие деньги. В действительности же за ссылкой скрывается фишинговый сайт.

Третьим популярным способом мошенничества в Роскачестве назвали «конвертацию». Суть схемы состоит в том, что пользователь, перейдя по фишинговой ссылке, узнает о том, что якобы выиграл крупную сумму денег. Чтобы получить приз, необходимо оплатить небольшую сумму за его конвертацию в рубли. «Никакого выигрыша за этим не следует», — констатировали в ведомстве.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в Роскачестве порекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам, особенно в WhatsApp. Кроме того, россиянам посоветовали не скачивать файлы, которые им прислали в мессенджер незнакомцы, не вводить персональные данные на страницах, ссылки на которые были получены в WhatsApp, а также не пересылать друзьям подозрительные сообщения.

Заместитель руководителя Роскачества Антон Куканов порекомендовал всегда заранее проверять подлинность присланных ссылок и файлов. «Если вам неожиданно пришел файл или странная ссылка от знакомого человека, сперва удостоверьтесь, что это действительно он, а не злоумышленник, взломавший аккаунт. И всегда пользуйтесь антивирусом, который в большинстве случаев поможет предотвратить угрозу. Но даже он не дает стопроцентной гарантии, так что бдительность — прежде всего», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что мошенники нашли новый способ выманивать деньги у россиян: они начали использовать подставные розыгрыши в популярных мессенджерах.