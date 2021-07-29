Эксперт предупредил об опасности участия в опросах в соцсетях

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал в интервью радио Sputnik об опасности интернет-опросов.

По его словам, тесты и голосования в социальных сетях могут быть использованы мошенниками для получения персональных данных. В частности, при прохождении опроса в Facebook участникам зачастую необходимо предоставлять доступ к своей учетной записи тому аккаунту, который проводит исследование. Это может включать доступ к контактной информации, фотографиям и списку друзей. По словам Лукацкого, эта информация является достаточно ценной, злоумышленники могут продать ее или использовать во вред пользователю. При этом эксперт подчеркнул, что закрытый аккаунт в данном случае не поможет, поскольку предоставляя доступ, человек сам нарушает приватность страницы.

Кроме того, интерес для мошенников может предоставлять и социальный портрет пользователя: его интересы, «лайки». Все это они могут позже использовать для рекламных или мошеннических действий, отметил Лукацкий.

Ранее в компании Check Point Software Technologies рассказали о том, какие схемы мошенники чаще всего используют для кражи личных данных россиян и их учетных записей в соцсетях.