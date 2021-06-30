Назван самый популярный способ кражи личных данных россиян

Руководитель группы инженеров по работе с партнерами компании Check Point Software Technologies Сергей Забула рассказал о том, какие схемы мошенники чаще всего используют для кражи личных данных россиян и их учетных записей в соцсетях. Самые популярные способы обмана он назвал в разговоре с «Газетой.ru».

«Одна из наиболее распространенных схем кражи учетных записей — создание копии официального сайта социальной сети», — заявил эксперт. По его словам, мошенники делают клон популярного ресурса, используя идентичный дизайн и похожий URL-адрес. Как правило, злоумышленники пытаются заставить пользователя перейти на такой сайт по фишинговой ссылке. Чаще всего они отправляют сообщения от имени известных компаний, что, по словам Забулы, призвано вызвать у пользователей доверие.

Кроме того, киберпреступники используют для кражи личных данных пользователей вредоносное ПО. Они заражают компьютер жертвы и получают доступ к роутеру. С его помощью злоумышленники подменяют домены социальных сетей. В итоге жертва думает, что заходит на официальный сайт соцсети, но попадает на страницу, подготовленную мошенниками. Там для входа в аккаунт пользователь вводит данные, которые позже оказываются в руках злоумышленников.

Ранее компания ESET, международный разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз, заявила, что более половины россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с утечкой личных данных в сеть.