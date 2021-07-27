Названы способы защиты от нового типа мошенничества в сети

Специалист в области информационной безопасности Александр Власов назвал способы защититься от нового типа мошенничества в сети — фейковых розыгрышей призов через мессенджеры. В разговоре с «Газетой.ру» он рассказал, как не стать жертвой киберпреступников.

«Есть якобы розыгрыш, и нужно перейти по ссылке, чтобы узнать сумму выигрыша. Переходя по ссылке, человек попадает на мошеннический сайт, который может выглядеть как сайт какой-нибудь известной организации (производителя, мессенджера, банка, лотереи)», — объяснил Власов.

По словам специалиста, затем жертва злоумышленников получает сообщение о том, что выиграла крупную сумму. Чтобы забрать приз, нужно внести платеж, который мошенники могут назвать комиссией за конвертацию или налогом. «Все это направлено на страсть русского народа к тому, чтобы обогатиться», — подчеркнул эксперт.

Власов призвал россиян более скептично относиться к возможности «получения легких денег». «Нужно ржавыми гвоздями вбить себе в голову, что никогда нельзя переходить на сайты по ссылкам. Если кто-то вам что-то обещает, наберите своими руками в адресной строке сайт организатора розыгрыша», — посоветовал специалист.

Он также порекомендовал закрывать сайты, которые сообщают, что нужно заплатить, чтобы забрать выигрыш. По мнению Власова, такая просьбы однозначно указывает на то, что пользователь столкнулся с мошенниками. Говоря о том, почему россияне попадают на подобные уловки, эксперт заключил, что у многих отсутствует финансовая грамотность.

О том, что мошенники придумали новый способ выманивать деньги у россиян и начали использовать подставные розыгрыши в популярных мессенджерах, сообщалось во вторник, 27 июля. Злоумышленники устраивали рассылки с приглашением принять участия в якобы организованном мессенджером розыгрыше денежных призов.