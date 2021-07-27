Россиян предупредили о новом методе кражи денег через мессенджеры

Мошенники нашли новый способ выманивать деньги у россиян: они начали использовать подставные розыгрыши в популярных мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сбербанк.

По новой схеме мошенники проводят рассылки с приглашением принять участия в якобы организованном мессенджером розыгрыше денежных призов. Человек переходит по ссылке и попадает на фишинговый сайт, где ему обещают награду в миллион долларов.

Желающим поучаствовать предлагают выбрать одно из популярных приложений для общения, после чего сайт выдает размер приза. Чаще всего он варьируется от 10 до 5 тысяч долларов. Затем жертва переходит в чат с «администратором», где бот сообщает, что человек якобы попал в топ-100 пользователей соцсети и может получит еще пять денежных призов. Итоговая сумма «выигрыша», как правило, доходит до нескольких тысяч долларов.

Однако в этот момент мошенники сообщают, жертве о запрете на перевод валюты внутри России. Злоумышленники ни настаивают, что выигрыш якобы необходимо конвертировать в рубли — и требуют пострадавших заплатить «небольшую комиссию» в несколько сотен рублей.

Для этого просят ввести номер карты, имя владельца, срок действия и трехзначный код с оборотной стороны, а потом подтвердить операцию кодом из смс-сообщения. Таким образом, получают возможность не только выманить комиссию, но и похитить все деньги со счета жертвы.

Чтобы не стать жертвой таких мошенников эксперты советуют тщательно проверять информацию обо всех акциях, о которых говорится в подобных рассылках. Если данные об организаторах найти не получается, лучше отказаться от участия.

Еще одним тревожным сигналом должна стать обязательная «комиссия» или «взнос». По словам зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, выплачивать какие-либо суммы наперед требуют только мошенники, и делать этого нельзя ни в коем случае. Также он напомнил, что при конвертации валюты комиссию не нужно оплачивать отдельно, она взимается автоматически — а если речь идет о зачислении приза, то по закону все организационные расходы должен брать на себя организатор.

Эта схема мошенничества вошла в топ самых распространенных в сети по версии экспертов. Кроме того, список возглавили фальшивые аукционы дефицитных товаров и якобы ошибочный перевод средств на неправильный счет.