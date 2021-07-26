Россиян предупредили о новых схемах мошенничества при бронировании жилья

Начальник отдела по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов предупредил россиян о новых схемах обмана при бронировании жилья через сайты. Его слова приводит радио Sputnik.

По словам специалиста, злоумышленники, выдающие себя за собственников гостиниц, квартир и апартаментов, используют для своих афер специализированные сайты, через которые путешественники бронируют проживание.

Мошенники связываются с пользователями онлайн-сервисов и заявляют о якобы существующей ошибке на данном интернет-ресурсе и просят их произвести оплату жилья через альтернативные платежные формы, «которые на самом деле являются нелегитимными».

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Признаками мошенничества является нестандартная форма для ввода платежных реквизитов и наличие небольшого количества отзывов об объекте размещения или их полное отсутствие.

«Скорее всего, отзывов по этому объекту либо не будет совсем, либо они будут суперкороткими. В крупных гостиницах такое редко встречается, а в частном фонде супервыгодные предложения, о которых нет отзывов, — это риск», — заявил Сизов, порекомендовав отказаться от подобного варианта проживания, каким бы заманчивым предложение ни было.

Ранее эксперты предупредили россиян о схемах мошенничества при бронировании отелей. По их словам, новый способ создания платежных страниц через специализированные Telegram-боты позволил злоумышленникам легко генерировать фишинговые страницы под видом известного бренда с внесением небольших изменений.