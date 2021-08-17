Разработчики самого популярного в России мессенджера WhatsApp заявили о запуске новой функции, благодаря которой пользователи смогут переносить чаты с iOS на Android-устройства. Об этом сообщают WABetaInfo.

После обновления в меню «Настройки» iOS-версии WhatsApp появится еще один раздел, с помощью которого можно будет перенести чаты на Android. Экспортировать можно не только саму переписку, но и голосовые сообщения, фотографии и видео.

На данный момент новая функция, позволяющая переносить чаты, запущена у бета-тестеров версии для iOS. Остальным пользователям она станет доступна через некоторое время.

Сперва перенести переписки с iOS можно будет только на смартфоны Samsung, поддержка других устройств появится позже. Также разработчики подчеркнули, что перенести чат с Android на iOS все еще невозможно.

Ранее в WhatsApp появилась новая функция, с помощью которой пользователи получили возможность делиться с собеседниками исчезающими медиафайлами, в том числе фотографиями и видео.