В ЦБ дали совет россиянам по разговору с телефонными мошенниками

Телефонные мошенники все чаще начали представляться сотрудниками Центробанка (ЦБ). В интервью радио Sputnik первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев посоветовал сразу заканчивать такие разговоры.

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Он отметил, что ЦБ не работает с физическими лицами и не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. «Все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит, — это абсолютная неправда. Распоряжаться деньгами на счете физического лица имеет право только владелец этого счета и никто другой», — подчеркнул Сычев.

Если есть опасения по поводу сохранности денег после звонка мошенников, нужно позвонить в свой банк по номеру с обратной стороны пластиковой карты, дал совет эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники решили шантажировать клиентов российских банков, которые «троллят» их во время телефонного разговора. Злоумышленник начинает провоцировать человека, чтобы запись была максимально подробной.

После этого жертве присылают смонтированную запись разговора, которая может скомпрометировать или принести другие неприятности. Злоумышленники обещают разослать ее близким, знакомым, работодателям, партнерам и так далее, после чего вымогают деньги.