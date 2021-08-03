Мошенники решили шантажировать «троллящих» их россиян

Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о том, что мошенники решили шантажировать клиентов российских банков, которые «троллят» их во время телефонного разговора. В беседе с РИА Новости она отметила, что такое поведение может обернуться серьезными последствиями и потерей денег.

Она отметила, что 90 процентов россиян хотя бы однажды сталкивались со злоумышленниками, которые пытаются по телефону выманить у жертв денежные средства. Эксперт добавила, что такие действия «откровенно достали людей», поэтому многие начинают издеваться в ходе беседы.

«Вместе с тем известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», — отметила Лазарева. Она пояснила, что мошенник начинает провоцировать человека, чтобы запись была максимально подробной.

После этого жертве присылают смонтированную запись разговора, которая может скомпрометировать или принести другие неприятности. Злоумышленники обещают разослать ее близким, знакомым, работодателям, партнерам и так далее, после чего вымогают деньги.

Эксперт заключила, что таких случаев пока немного, они не предаются огласке в основном из-за опасений тех, кто попался на уловки мошенников. Однако было зафиксировано несколько случаев, когда пострадавшие отправляли достаточно крупные суммы шантажистам.

Ранее специалист в области информационной безопасности Александр Власов назвал способы защититься от нового типа мошенничества в сети — фейковых розыгрышей призов через мессенджеры. «Есть якобы розыгрыш, и нужно перейти по ссылке, чтобы узнать сумму выигрыша. Переходя по ссылке, человек попадает на мошеннический сайт, который может выглядеть как сайт какой-нибудь известной организации (производителя, мессенджера, банка, лотереи)», — объяснил Власов.

