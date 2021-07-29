Россиянам посоветовали не «троллить» мошенников

Лишь 45 процентов россиян после приветствия кладут трубку, когда понимают, что им звонят мошенники. В то же время 25 процентов граждан продолжают разговор со злоумышленниками, чтобы «потроллить» их, а остальные из любопытства пытаются выяснить, точно ли им звонят преступники. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный банком ВТБ.

Согласно данным исследования, 76 процентов жителей сталкивались с телефонным мошенничеством. Отмечается, что примерно у половины опрошенных на телефоне стоит защита от нежелательных звонков, при этом 84 процента респондентов все равно отвечают на звонки злоумышленников.

Согласно словам директора по информационной безопасности компании Awillix Александра Герасимова, при звонке от мошенников следует сразу класть трубку. Он рассказал, что человек во время разговора может случайно сообщить какую-то важную информацию о себе. Также не следует шутить или выводить злоумышленников из себя, так как они могут после разговора воспользоваться различными сервисами, которые будет присылать абоненту спам или постоянно совершить звонки на номер, добавил эксперт.

Ранее специалист в области информационной безопасности Александр Власов назвал способы защититься от нового типа мошенничества в сети — фейковых розыгрышей призов через мессенджеры. «Есть якобы розыгрыш, и нужно перейти по ссылке, чтобы узнать сумму выигрыша. Переходя по ссылке, человек попадает на мошеннический сайт, который может выглядеть как сайт какой-нибудь известной организации (производителя, мессенджера, банка, лотереи)», — объяснил Власов.

