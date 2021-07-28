Россиян предупредили о схемах мошенников с копиями паспортов

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как мошенники могут использовать копии паспортов россиян в своих схемах.

По словам юриста, наиболее распространенная схема — изготовление поддельного паспорта на имя гражданина по копии подлинного. В случае, если речь идет о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат.

Эксперт предупредил, что с полученным дубликатом злоумышленники могут обратиться в банк, но никак не с ксерокопией паспорта. Ее преступники могут принести в офис мобильного оператора, чтобы получить новую сим-карту. С ее помощью, используя паспортные данные, мошенники уже по телефону могут попытаться получить деньги и оформить кредит на чужое имя.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ выманивать деньги у россиян с помощью подставных розыгрышей в популярных мессенджерах. Злоумышленники устраивали рассылки с приглашением принять участия в якобы организованном мессенджером розыгрыше денежных призов.