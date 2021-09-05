Россиянам посоветовали воздержаться от «троллинга» телефонных мошенников

Россияне часто сталкиваются с тем, что мошенники звонят им с неизвестного номера и пытаются что-либо им предложить или получить их личные данные. Вовремя вычислить аферистов — это всего лишь пол дела, поскольку они могут нанести вред звонящему даже если их раскрыли. Эксперты объяснили «Комсомольской правде», почему не стоит общаться тратить время на общение и «троллинг» телефонных мошенников.

В сети есть множество историй и роликов о том, как потенциальная «жертва» делает вид, что верит звонящему аферисту, ведя с ним долгие пустые или забавные разговоры, намеренно изводя его. Недавно стали появляться предупреждения, в которых людей просят не вести с жуликами долгих бесед и не угрожать им — просто вешать трубку. Дело в том, что ведя подобные долгие беседы можно ненароком выдать какие-то важные для них детали, которые кажутся людям незначительными, или поддаться на их провокации, проявив агрессию, которую они, в итоге, смогут использовать против своих «жертв».

Директор исследовательского подразделения Интерфакс-ЛАБ Илья Мунерман рассказал, как однажды ему позвонили аферисты, которых он в итоге рассекретил и высказал все, что о них думает. Но на этом все не закончилось. «Прошло минут пять, снова звонок: представились, что из зоомагазина. Мол, там как раз какой-то замечательный кошачий корм завезли, и они предлагают его своим клиентам - "у вас же есть кот?" Я понял, что это одна шайка, сказал что-то резкое и прервал связь. Но этого было им достаточно: они догадались, что есть у меня домашний питомец. И следующий звонок был таким: мы к вам приедем через час и зарежем вашего кота. Девушка звонила. Согласитесь, странная формулировка: "зарезать" — в отношении кота. Они подводили меня к определенной конструкции фразы. Какой мог быть ответ? Как правило, зеркальный: "Да это я к тебе приеду и зарежу!" Все, фраза такого содержания, сказанная моим голосом, записывается, и в дальнейшем возможно разное. Люди будут либо угрожать кому-то от моего имени, либо вымогать у меня деньги, пугая, что заявят на меня в полицию за угрозу убийством», — рассказывает мужчина.

Он отметил, что есть и другие варианты вымогательства с записанной руганью. Например, другой аферист может позвонить, представившись полицейским и заявить, что на «жертву» поступило заявление об угрозе убийством, предложив «решить вопрос» за деньги. Или шантажировать публичное лицо появлением записи с его угрозами в интернете.

Кроме того, эксперт по кибер-безопасности, гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров предупредил о другой проблеме долгих разговоров с жуликами: чем дольше вы говорите, тем больше «образцов» вашего голоса они соберут. В настоящий момент существует большое количество программ, способных имитировать голос, запоминая звуковые волны человека. С помощью этой программы можно наговорить что угодно. По мнению эксперта, методы мошенников с годами будут меняться, а «игры с голосом» — становиться актуальнее.

Ранее россиян предупредили о работе мошенников, которые под видом медицинских работников делают людям поддельные прививки от коронавируса на дому, а вместе с тем обчищают их квартиры.