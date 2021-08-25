Россиян предупредили о новом способе мошенничества через СМС

Номер телефона относится к персональным данным, а его использование в розыгрышах является незаконным. Об этом предупредило Министерство внутренних дел, опубликовав соответствующее видео на YouTube-канале «МВД Медиа».

Также россиянам рассказали о новом способе мошенничества через СМС. В частности, не следует доверять сообщениям о крупном выигрыше, если вы не участвовали ни в каких лотереях. При этом злоумышленники могут обещать как деньги, так и автомобиль, а для их получения необходимо заплатить налог или таможенные пошлины. В связи с этим в МВД призвали не отвечать на подобные сообщения, а в случае звонка ни в коем случае не сообщать личные данные. В противном случае, после получения денежных средств аферисты перестанут выходить на связь.

Ранее россиянам назвали способы защитить данные от мошенников. Так, не следует открывать любые письма и сообщения от неизвестных отправителей.