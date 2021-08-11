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Россиян предупредили о новом способе мошенничества под видом вакцинации на дому

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Фото: Вячеслав Реутов / РИА Новости

В России появились мошенники, которые под видом медицинских работников делают людям поддельные прививки от коронавирусной инфекции на дому, а между делом обчищают их квартиры. Об этом сообщили в управлении МВД по Самарской области.

Отмечается, что злоумышленниками создаются фейковые сайты о платной вакцинации либо рассылается в социальных сетях информация о возможности сделать прививку на дому. Также они могут звонить на телефон и представляться менеджерами медицинских компаний.

Затем мошенники приезжают домой к жертве и делают прививку неизвестным веществом. «Далее события могут развиваться по-разному: жертва впадет в глубокий сон или отвлечется, заполняя анкету. Ценные вещи, находящиеся в квартире, окажутся в полном распоряжении "гостей". Итог один: ни прививки, ни сертификата, ни денег, ни ценностей», — сообщили в ведомстве.

Адвокат Николай Зырянов отметил, что любые инъекции являются медицинскими манипуляциями, которые должны осуществляться квалифицированными сотрудниками, пишут «Известия». По его словам, если в шприце будет находиться какой-либо препарат, здоровью человека может быть нанесен вред.

Для того, чтобы обмануть напуганных пандемией граждан, мошенниками также активно используются и другие схемы. Одна из распространенных заключается в продаже товаров, якобы защищающих от коронавирусной инфекции. Злоумышленники создают сайты либо рассылают пользователям сообщения с рекламой несуществующих товаров и услуг.

Также еще один распространенный способ обмана заключается в том, что мошенники предлагают жертвам денежные бонусы за вакцинацию. Таким образом они пытаются выяснить данные карты человека и украсть его средства.

Ранее директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин заявил, что мошенники вернулись к старой схеме подмены счетов на оплату для заказчиков, полагающих, что они приобретают вакцины, авиабилеты и лекарства. Волошин рассказал, что жертвами хакеров стали разработчики вакцины AstraZeneka и Pfizer, а также медицинская компания Bayer.

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