Мошенник просил заняться с ним сексом за придуманную им вакцину от COVID-19

В американском штате Вашингтон арестовали мошенника, утверждавшего, что он придумал действенную вакцину от COVID-19. Как сообщает Vice, мужчина не только продавал вакцины, но и предлагал отдать их в обмен на секс.

55-летний Джонни Стайн (Johnny Stine) из города Редмонд в марте 2020 года заявил, что он создал и возглавляет компанию North Coast Biologics, и за полдня разработал вакцину от COVID-19, которую готов продать за 400 долларов (30,4 тысячи рублей). Американец сказал, что сам сделал эту прививку, из-за чего теперь у него есть иммунитет. Он призвал людей поторопиться с покупкой, так как «ни правительство, ни корпорации» о них не позаботятся.

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Помимо этого, Стайн утверждал, что изготовил вакцины против раковых опухолей. Предприниматель писал, что деньги, собранные за вакцины от COVID-19, пойдут на лечение его онкологических пациентов. Эти люди, по его словам, не могли оплатить лекарства из-за того, что были бездомными.

Стайна подозревают в том, что он сделал прививку своей «вакциной» человеку, которого позже госпитализировали с COVID-19, а также предлагал услуги мэру одного из городов штата, однако так и не приехал туда. На встрече с полицейским под прикрытием мужчина рассказал, что «вакцинировал» нескольких кормящих матерей. Стайн также отправил этому же полицейскому сообщение, в котором говорилось, что он побывал в Монтане, Айдахо, Техасе, Нью-Мексико, Юте, Аризоне и Неваде, и везде нашел клиентов, а раковые опухоли одной из его пациенток уже уменьшаются.

В апреле генеральный прокурор Вашингтона направил в компанию Стайна письмо с категорическим запретом на деятельность компании, а в июне — подал на него судебный иск, в котором он обвинялся в вакцинации около 30 человек. Предприниматель подписал документ, обязывающий его прекратить свою деятельность.

Однако в августе Стайна поймали в Айдахо, куда он отправился, чтобы сделать прививку агенту под прикрытием. К этому моменту он поднял цены до тысячи долларов (76 тысяч рублей) за дозу препарата. Полиция изъяла у предпринимателя вакцины и телефон. В сообщениях правоохранители обнаружили предложение отдать медикамент за секс.

Стайн предстанет перед судом в ближайшее время. Если его признают виновным, ему грозит до года лишения свободы.