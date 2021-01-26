Очередь пенсионеров за прививкой от COVID-19 приняли за нелегальную вечеринку

Полицейские в английском городе Саутенд-он-Си, графство Эссекс, прибыли на сообщение о нелегальной вечеринке в здании конференц-центра и обнаружили очередь пенсионеров за прививкой от COVID-19. Об этом сообщает издание Unilad.

Прохожий увидел толпу возле конференц-центра и сообщил в полицию о том, что в здании в нарушение введенных из-за пандемии коронавируса ограничений проходит нелегальная танцевальная вечеринка. Полицейские ворвались в здание и обнаружили там толпу пенсионеров.

Руководитель конференц-центра Деннис Баум (Dennis Baum) пояснил, что сотрудники расположенного в здании пункта вакцинации ожидали поставки вакцины от коронавируса производства компании Astra-Zeneca, но им с запозданием привезли только вакцину Pfizer.

В ожидании вакцины 80- и 90-летние пенсионеры столпились около здания. Очередь стала еще больше после того, как у медиков закончилась вакцина. Желающие получить прививку заполнили парковку перед конференц-центром. «Было очень холодно, и царил настоящий хаос», — рассказал Баум.

Он подчеркнул, что хмурые пенсионеры столпились в конференц-центре, но не совершали ничего противозаконного, в частности, не устраивали танцевальной вечеринки.

Ранее сообщалось, что жители английского города Бейзингстоук, графство Хэмпшир, устроили вечеринку в разгар локдауна и заявили, что впервые слышат о пандемии COVID-19. Сотрудники полиции приехали к ним после многочисленных жалоб.