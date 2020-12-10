Полицейские увидели в окно секс-вечеринку и пресекли ее за нарушение карантина

Бельгийская полиция пресекла секс-вечеринку в городе Пааль, провинция Лимбург. Об этом сообщает The Brussels Times.

Тайное сборище, нарушающее правила карантина, выдали многочисленные автомобили, которые были припаркованы возле дома. Заглянув в окно, полицейские поняли, что люди собрались на секс-вечеринку.

Первоначально сотрудников полиции отказывались пускать в дом. Им открыли лишь после того, как на место происшествия прибыли пожарные и приготовились ломать дверь. Внутри оказались шесть человек, еще четверых задержали во время обыска. Один из них прятался в шкафу.

Всех участников секс-вечеринки оштрафуют на 250 евро (22 тысячи рублей) за нарушение правил, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

По последним данным, к 10 декабря в Бельгии выявлено 597,6 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего от COVID-19 погибли 17,6 тысячи человек жителей страны.

Ранее сообщалось, что полиция Бельгии явилась по вызову на ночную вечеринку в баре в Брюсселе и обнаружила оргию с несколькими десятками участников, среди которых оказался консервативный венгерский политик, противник гей-браков Йожеф Сайер.