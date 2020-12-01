Пойманный на ночной оргии депутат Европарламента оказался противником гей-браков

Пойманный полицией на ночной оргии в Брюсселе депутат Европарламента раскрыл свою личность: им оказался представитель венгерской партии ФИДЕС Йожеф Сайер, который является противником гей-браков. Об этом сообщает Euronews.

Ранее полиция не раскрывала личность депутата, однако вскоре после сообщения о нелегальной вечеринке Йожеф Сайер был отправлен в отставку.

Теперь Сайер признал, что именно он был задержан на секс-вечеринке, нарушающей карантинные ограничения. Как сообщает издание, кроме Сайера там присутствовали еще два дипломата, имена которых не называются. «Я прошу прощения за то, что нарушил правила, это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это», — заявил депутат.

Также он отрицает, что употреблял наркотики. Полиция нашла таблетку экстази, однако депутат утверждает, что она не его, и он не знает, кто ее принес.

Сайер — сподвижник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и один из сторонников принятой в 2010 году поправки в Конституцию Венгрии, объявляющей брак — исключительно союзом между мужчиной и женщиной. Таким образом, депутат является противником гей-браков и сторонником традиционных ценностей.

О том, что полиция Бельгии обнаружила оргию в ночном баре Брюсселя с несколькими десятками участников, в числе которых застала неназванного депутата Европарламента, стало известно ранее 1 декабря. По приезде полицейские увидели около 25 обнаженных людей, не соблюдавших правила, предписанные государственными мерами против эпидемии коронавируса.

По существующим в данный момент правилам, в Брюсселе действует комендантский час, также запрещено собираться группами более четырех человек. По данным института Джонса Хопкинса от 1 декабря, в стране зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом и 16 тысяч связанных с ним летальных исходов.