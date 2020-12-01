Полиция застала депутата Европарламента на ночной оргии в Бельгии

Полиция Бельгии явилась по вызову на ночную вечеринку в баре в Брюсселе, нарушающую правила карантина, и обнаружила оргию с несколькими десятками участников, в числе которых застала неназванного депутата Европарламента. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает европейский филиал издания Politico.

Сообщается, что по приезде полицейские увидели около 25 обнаженных людей, не соблюдавших правила, предписанные государственными мерами против эпидемии коронавируса. Некоторые попытались сбежать, но были задержаны. В их числе, сообщают источники, был и депутат международного законодательного органа.

Политик заявил полицейским о том, что обладает неприкосновенностью, однако те напомнили ему, что этот закон не работает в том случае, если депутата застали с поличным. В Европарламенте не подтвердили информацию о каком-либо текущем расследовании. Полиция не раскрывала его личности, однако известно, что вскоре после сообщения о нелегальной вечеринке был отправлен в отставку представитель венгерской партии ФИДЕС Йожеф Сайер. По данным Reuters, бывший депутат подтвердил, что отставка связана с участием в вечеринке.

Сообщается, что участников отпустили после составления административных протоколов. Помимо алкоголя, на вечеринке обнаружили и запрещенные психоактивные вещества.

По существующим в данный момент правилам, в Брюсселе действует комендантский час, также запрещено собираться группами более четырех человек. По данным института Джонса Хопкинса от 1 декабря, в стране зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом и 16 тысяч связанных с ним летальных исходов.