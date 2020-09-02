Сотни нудистов сходили на «похабную вечеринку» и заразились коронавирусом

Сотни французов сходили на нудистскую вечеринку и заразились коронавирусом. Об этом пишет BBC News.
Вероятно, во всплеске заражений коронавирусом (за последние сутки зафиксировали 7 тысяч случаев) виноваты нудисты, особенно те, которые отдыхают на морском курорте Кап д'Агд на юге Франции. Количество заражений в этом регионе — одно из самых высоких в стране.
Недавно стало известно, что заражены и сотрудники отеля Oz'Inn в Кап д'Агд. Это может быть связано с тем, что они присутствовали на «похабной вечеринке» нудистов, проходившей на крыше. Ее участники не носили средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию. Медики взяли анализы у 800 нудистов, в том числе находящихся за пределами курорта, и обнаружили огромное число заражений — у 240 человек подтвердили COVID-19.
При этом в конце августа французских нудистов обязали носить хотя бы маски из-за новой вспышки коронавируса. Тогда в Кап д'Агд COVID-19 выявили у 95 человек, еще 50 человек сообщили, что заболели после возвращения домой. В Минздраве назвали вспышку очень тревожным сигналом, поскольку число случаев заболевания стремительно растет по всей стране.
По последним данным, во Франции 323,9 тысячи зараженных коронавирусом. 30,6 тысячи человек погибли.