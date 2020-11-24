Полиция разогнала секс-вечеринку в подпольном свинг-клубе

Полицейские в Нью-Йорке разогнали секс-вечеринку для свингеров за нарушение карантинного режима, введенного из-за COVID-19. Об этом сообщает газета New York Post.

В полицейский участок поступило 311 жалоб на деятельность подпольного свинг-клуба. Патрульные осмотрели заведение и обнаружили в одной из комнат три пары, занимающиеся сексом. Остальные посетители находились в общем зале: они распивали алкоголь, слушали музыку и общались. В заведении было более 80 человек, несмотря на запрет властей на проведение массовых мероприятий.

Управляющего клубом оштрафовали на тысячу долларов (76 тысяч рублей) за несоблюдение рекомендаций властей, а также на 15 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей) за отсутствие лицензии на продажу алкоголя. По данным полиции, заведение объявило о своем закрытии 15 марта, но уже летом возобновило работу. Еженедельно клуб проводил массовые вечеринки с диджеями.

Полицейские задержали одну из посетительниц клуба — 47-летнюю Дженнифер Хейз (Jennifer Hayes). Она утверждает, что патрульные издевались и подшучивали над собравшимися в клубе. «Они держали меня там четыре часа, — говорит она. — Меня продолжали спрашивать, как долго я там работаю… Но я не работала там. Я просто хотела потанцевать и послушать диджея — и только! В городе больше некуда пойти. Все закрыто».

На фотографии, опубликованной полицией, в маленькой комнате стояли четыре кровати и черный кожаный диван. На полу находилась корзина, наполненная презервативами, и мусорное ведро.

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