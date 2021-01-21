Организаторы запрещенной вечеринки оправдались незнанием о пандемии коронавируса

Жители английского города Бейзингстоук, графство Хэмпшир, устроили вечеринку в разгар локдауна и заявили, что впервые слышат о пандемии COVID-19. Об этом сообщает Vice News.

Сотрудники полиции приехали к ним после многочисленных жалоб на вечеринку, куда, вопреки запрету, были приглашены люди из других домов. В разговоре с полицейскими организаторы оправдали нарушение тем, что не смотрят новостей и поэтому не знают о пандемии.

С 4 января в Великобритании введен локдаун, призванный замедлить распространение новой коронавирусной инфекции. Людям нельзя приглашать гостей или покидать дома без крайней необходимости. В список исключений входят работа, медицинские причины, покупка продуктов питания и занятия спортом.

По последним данным, к 20 января в Великобритании выявлено 3,5 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего скончались 93,3 тысячи человек.