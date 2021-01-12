Полицейских приняли за стриптизеров во время разгона подпольной секс-вечеринки

В Аргентине полицейских, приехавших разгонять подпольную секс-вечеринку, приняли за стриптизеров. Об этом сообщает издание Buenos Aires Times.

Инцидент произошел на ферме в районе города Мар-дель-Плата, провинция Буэнос-Айрес. В правоохранительных органах узнали о готовящейся вечеринке для свингеров из анонимного сообщения. Когда сотрудники полиции прибыли на указанное место, то обнаружили, что на ферме собрались более 20 человек 35-55 лет. Играла музыка, гости ели, а в одном из помещений на полу были разложены матрасы.

К удивлению полицейских, участники вечеринки сами пригласили их в дом. После этого к одному из офицеров подошла женщина и прошептала, что он ее возбуждает. «Увидев нас, они решили, что мы стриптизеры и все это часть представления», — рассказал журналистам один из сотрудников полиции.

Вечеринка была остановлена. Всем присутствовавшим, а также владельцу фермы грозят штрафы за нарушение ограничений, введенных в Аргентине для борьбы с пандемией COVID-19. Полицейские отмечают, что участники вечеринки не оказывали сопротивления, вели себя вежливо и даже шутили.

Ранее сообщалось, что полиция Бельгии явилась по вызову на ночную вечеринку в баре в Брюсселе и обнаружила оргию с несколькими десятками участников, среди которых оказался консервативный венгерский политик, противник гей-браков Йожеф Сайер.