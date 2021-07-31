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Менеджер эскорт-агентства раскрыла новый вид мошенничества на свиданиях

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Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Менеджер эскорт-агентства Артемия Берта раскрыла новый вид мошенничества на свиданиях. По ее словам, девушки приглашают мужчин в рестораны, на которые работают, чтобы там их «клиентам» выставили крупный счет за еду. Про такую уловку она рассказала радиостанции «Говорит Москва».

Представитель агентства отметила, что подобный способ обмана пришел в Россию из Азии. «Существует такая тема, называется "консумация". Она была в азиатских странах — Вьетнам, Таиланд, Индонезия. Русские девушки туда приезжали и работали в клубах. Их задача была притвориться посетительницами», — объяснила Берта.

Он отметила, что жертвами мошенничества в России зачастую становятся иностранные граждане. «Иностранцы привыкли платить за все — за кино, за музыку, и наши девушки пользуются этим. Они говорят: "Давай я тебе скину пару фоток и напишу на ягодице твое имя". И мужики начинают скидывать деньги», — сказала менеджер эскорт-агентства.

Чтобы не нарваться на мошенников, она посоветовала мужчина самим выбирать места для свиданий и относиться более избирательно к новым знакомствам.

Ранее специалисты Роскачества перечислили несколько главных опасностей, с которыми россияне могут столкнуться на сайтах и в приложениях для знакомств. Суть одного из популярных видов мошенничества заключается в том, что злоумышленник завязывает дистанционный контакт с жертвой, устанавливает эмоциональную связь, а затем сообщает о форс-мажоре и просит денег в долг. Получив перевод на карту, он моментально исчезает.

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