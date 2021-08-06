Россиянам раскрыли главные приемы мошенников

Психолог Анастасия Лысакова в интервью радио Sputnik раскрыла россиянам главные приемы мошенников.

По словам эксперта, у людей существует и несколько наиболее распространенных тем. Например, у женщин, — это любовь, стремление создать семью. «Разведенных женщин и женщин старше 35 или 40 лет часто приглашают в свадебные и брачные агентства, которые являются фейковыми», — рассказала она.

При этом для российских мужчин главное слабое место — деньги. «Многие хотят легких и быстрых денег. Именно поэтому основная категория граждан, которые попадают в зависимость от игр — это мужчины», — пояснила Лысакова.

Кроме того, распространенными видами мошенничества являются случаи, когда злоумышленники сулят потенциальным жертвам небывалую прибыль от финансовых вложений.

Общей заботой для обоих полов является состояние здоровья. В этом случаи мошенники в основном ориентируются на людей старшего возраста. «Часто давят еще на болезни. Звонят якобы из медицинской клиники и говорят, что обнаружили какую-то болезнь», — сказала психолог.

Ранее специалист в области информационной безопасности Александр Власов назвал способы защититься от нового типа мошенничества в сети — фейковых розыгрышей призов через мессенджеры. Когда человек переходит по ссылке, чтобы узнать сумму выигрыша, он попадает на мошеннический сайт, который может выглядеть как сайт какой-нибудь известной организации.