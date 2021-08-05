Россиян предупредили о всплеске числа обманов с обещанием легкого заработка

В России выросло число мошеннических писем, где обещают легкий заработок, предупредили в «Лаборатории Касперского», пишут «Известия».

Во втором квартале 2021 года пользователи в России получили около двух миллионов мошеннических писем с обещаниями легкого заработка. Это почти в три раза больше, чем с января по март этого года или за четвертый квартал 2020 года. Специалисты зафиксировали всплеск активности мошенников, отправляющих скам-письма. «Предложения фейковых выплат, денежных переводов и пассивного дохода. Фальшивые уловки могут быть самые разные: в письме может упоминаться заработок на криптовалюте, бизнес-схема от известных личностей или выплаты от банков», — объяснил руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун.

Если перейти по ссылке из такого письма, пользователь попадает на страницу, где его просят оплатить небольшую комиссию. Эти деньги уходят мошенникам, а реального предложения о заработке человек так и не получает.

Ранее специалист в области информационной безопасности Александр Власов назвал способы защититься от нового типа мошенничества в сети — фейковых розыгрышей призов через мессенджеры. Когда человек переходит по ссылке, чтобы узнать сумму выигрыша, он попадает на мошеннический сайт, который может выглядеть как сайт какой-нибудь известной организации. Власов призвал россиян более скептично относиться к возможности «получения легких денег».