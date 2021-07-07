Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники могут воспользоваться почтовым доменом gov.ru для рассылки фишинговых писем с вредоносным содержанием, об этом предупредила россиян администрация RSNet (Russian State Network), пишет РИА Новости.

«Для предотвращения реализации угроз информационной безопасности рекомендуем не открывать письма от незнакомых отправителей, не переходить по ссылкам из электронных писем легитимных пользователей сети RSNet, в том числе от администрации сети RSNet, не открывать файлы вложений, содержащихся в подобных электронных сообщениях», — сообщила компания в массовой рассылке пользователям.

Начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд пояснил, что нельзя переходить по ссылкам из писем даже легитимных пользователей, поскольку их учетные записи могут быть взломаны. Он призвал быть бдительными и обращать внимание на странное поведение собеседников.

Руководитель группы защиты от почтовых угроз в "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун рассказал, что мошенники настраивают фишинговые рассылки якобы с домена gov.ru. Их целью может являться конкретная организация. Он пояснил, что в качестве уловки злоумышленники применяют поддельный адрес отправителя webmaster@gov.ru, который используется в качестве имени адресанта, а настоящий e-mail отправителя находится на бесплатной почте.

Эксперт дал рекомендации, как защититься от действий аферистов. Он посоветовал внимательно проверять адрес отправителя, не переходить по сомнительным ссылкам и установить надежную защиту, которая сможет отсекать подобные письма.

Ранее директор департамента корпоративного бизнеса разработчика антивирусных программ ESET Антон Пономарев рассказал о пяти простых способах, которые помогут россиянам определить мошеннические сайты. По мнению специалиста, первый признак вредоносного сайта — орфографические ошибки и подозрительные символы, заменяющие настоящие буквы в URL-адресах. Вторым способом эксперт назвал проверку на зловредность.

