Экономика
 
Последние новости
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
На российский «самолет XXI века» не хватило выделенных денег
WhatsApp оштрафовали на сотни миллионов евро
Россиян возмутили живые черви в шоколаде из московского магазина 
Отдыхающих в палатке россиян едва не смыло штормом в Крыму
Нежелание США видеть Украину в составе НАТО объяснили
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
Пьяный полицейский сбил на служебном автомобиле россиянина
Президент Литвы заявил о стабилизации ситуации с нелегальными мигрантами
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Новости партнеров
Прослушать новость

Мошенники украли у россиян три миллиарда рублей

ЦБ: мошенники украли у банковских клиентов более трех миллиардов рублей за апрель-июнь
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Мошенники украли у банковских клиентов более трех миллиардов рублей за апрель-июнь. Этот показатель вырос почти на 40 процентов за год (c 2,1 миллиарда рублей), следует из статистики ЦБ.

Из этих трех миллиардов банкам удалось вернуть россиянам только 7,4 процента средств. В прошлом году этот показатель был 12,8 процента. «Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий», — отметили в ЦБ.

Деньги крадут в основном через онлайн-банкинг физлиц, также злоумышленники используют фишинг (мошеннические сайты и ссылки), вирусы и находят уязвимости в программном обеспечении.

Чтобы бороться со злоумышленниками, Сбербанк создал «библиотеку голосов» телефонных мошенников. Система автоматически распознает голоса, а также останавливает или блокирует возможную операцию со счета на счет, пишет «РИА Новости».

«Средний чек» телефонных мошенников при выманивании средств у россиян составляет минимум 10 тысяч рублей. Именно такую сумму крадут преступники за один звонок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ЦБ дали совет россиянам по разговору с телефонными мошенниками
Россияне потеряли миллиарды рублей из-за мошенников
Эксперт назвал «средний чек» телефонных мошенников
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
18:20 1 сентября

Сосед России столкнулся с бессилием перед неконтролируемым ростом цен

18:16 1 сентября

«Магнит» согласился доплатить за покупку «Дикси»

17:48 1 сентября

Собянин на марафоне общества «Знание» назвал Москву главным донором России

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
17:48 1 сентября

Российские миллиардеры стали богаче на 40 миллиардов долларов

17:06 1 сентября

Власти оценили риски повышения цен на бензин в России

16:49 1 сентября

В России выросли цены на автомобили

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
17:16 1 сентября

Новая бесплатная «СберКарта» научит детей пользоваться деньгами с 6 лет

16:19 1 сентября

Google обжалует штраф на полмиллиарда евро

15:59 1 сентября

Путин рассказал школьникам о проблемах с ГМО

Россия
Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Россиян возмутил заасфальтированный люк в Москве
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Россияне смогут оформить временную регистрацию через портал госуслуг
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Путин прибыл на площадку ВЭФ
Все материалы
Мир
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Названо число работающих на удаленке россиян
«Бизнес в объективе».
ПСБ проводит фотовыставку на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге
Японский гигант запретил сотрудникам курить дома
Бесплатный билет в мир искусств.
Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
Глава Минтруда заявил о выходе российского рынка на допандемийный уровень
Замглавы Минфина рассказал о попытке мошенников обмануть его
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина услышала шутку родителей и выгнала их из дома
Популярный комик рассказал о пережитой им звездной болезни
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
FESCO, NtechLab и «БИНОМ» приступили к реализации «умного порта» во Владивостоке
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Производство Tesla Roadster снова отложили
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Россиян предупредили о дефиците автомобильных запчастей
Новая Audi A3: просто расслабьтесь
Ждёте ли вы интриги от теста очередной новой Audi?
Стало известно, когда Genesis откажется от обычных двигателей
Chevrolet Trailblazer и ещё пять компактных кроссоверов для России
Присматриваемся к соперникам нового вседорожника
Совладелец АвтоВАЗа заявил, что автомобили Lada качественнее иномарок
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
В Челябинск привезли исторические экспонаты Царского села
На Урале нашли изумруды-близнецы
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
На Ольхоне открылась выставка стеклянных предметов искусства
Все материалы