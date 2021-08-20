Россиян начали пугать уголовным делом за звонок в банк

Мошенники стали грозить россиянам «уголовкой» за звонок в банк для проверки

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о новой уловке телефонных мошенников в попытке заставить россиян перевести средства на свои счета, пишет РИА Новости.

Они начали пугать жертв уголовным делом в случае звонка в банк в целях проверки. Преступники уверяют, что клиентам банков грозит ответственность «за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ».

По ее словам, такие угрозы стали главным козырем в действиях мошенников. Помимо этого, те подделывают письма Центробанка, удостоверения его сотрудников, прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Пенсионного фонда и других органов власти, чтобы смутить собеседника.

Что характерно, во всех письмах, которые присылают жертвам, нет номеров телефонов и фишинговых ссылок, есть только номер счета, на который надо перевести деньги для их сохранности на момент «обновления лицевого счета».

Ранее первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев попросил россиян сразу заканчивать телефонный разговор с «сотрудником Центробанка», потому что тот не работает с физическими лицами.