Россиян предупредили о новой схеме мошенников с кешбэком

Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Лебедев заявил, что банковские карты с возможностью кешбэка, когда часть потраченных на покупку средств возвращается на счет, приобретают все большую популярность. Ими также пользуются мошенники, сообщает радио Sputnik.

Аналитик объяснил, что новая схема мошенников связана с утечкой личных данных (номеров телефонов, паспортных данных) в сеть. Именно поэтому злоумышленники стали звонить жертвам, якобы предлагая различные услуги, в том числе накопленный кешбэк. После этого они просят назвать смс-код для оплаты комиссии.

В итоге мошенники получают возможность оплатить картой россиянина и другие суммы. Код позволяет им авторизоваться в банке и обналичивать средства с карты, предупредил россиян Лебедев. Он добавил, что из кредитных организаций не поступают подобные звонки.

«Надо проявлять бдительность, ни в коем случае не надо вестись на эти предложения и передавать свои данные, персональные коды, не убедившись, что вам звонит действительно официальный представитель банка или компании. Лучше всего перезвонить на официальный телефон банка или компании и проверить информацию», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что мошенники нашли новый способ красть деньги у россиян. Через чат-боты банков они научились получать данные карт клиентов, рассказал эксперт Александр Герасимов.