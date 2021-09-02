Замглавы Минфина рассказал о попытке мошенников обмануть его

Замглавы финансов Алексей Моисеев в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал о схеме мошенников, находящих своих жертв на сайтах объявлений. Обычно аферисты в таких случаях пытаются купить товары, выставленные на продажу, сообщает РИА Новости.

Моисев рассказал, что недавно пытался продать старую детскую кровать через сервис для размещения объявлений. Ему позвонила потенциальная покупательница, которая пообещала перевести деньги за товар. Она попросила назвать код из смс, которое должно было прийти политику, однако на этом этапе он раскрыл замысел девушки.

«Понимаете, пока она мне не сказала: "скажите код из сообщения", даже я не понял, что это мошенничество», — признался

Моисеев. Он добавил, что торговая площадка также предупреждала своих пользователей о подобных уловках аферистов.

По словам замглавы финансов, злоумышленники успели позвонить «всем»: не только ему, но и его родителям. Он подчеркнул, что люди старшего возраста начинают пугаться, когда мошенники притворяются лейтенантом полиции, например, и сообщают о предотвращении преступления.

«Раньше же мошенники сотрудниками банков прикидывались, но население стало более-менее понимать эту уловку», — заключил Моисеев.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ красть деньги у россиян. Злоумышленники научились через чат-боты банков получать данные карт клиентов, а также данные о балансе счета и номер мобильного телефона.

