Мошенники в России заработали миллиарды на криптовалюте

Объем мошенничества с криптовалютой в России составил 2,2 миллиарда рублей (два процента от общемировой суммы) за шесть месяцев этого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство Zecurion.

Незаконные схемы прежде всего связаны с необязательной верификацией пользователей на криптовалютных биржах. Это позволяет злоумышленникам использовать цифровые активы для проведения незаконных операций. Объем мошенничества с криптовалютами в мире составил 1,5 миллиарда долларов, что в 2-3 раза превышает показатели прошлого года.

Введение обязательной идентификации пользователей на биржах эксперты называют важным шагом для решения проблемы. Объем криптовалютных платежей в даркнете в российском сегменте в 2020 году составил 288 миллионов долларов, а в США — 179 миллионов. На Россию в прошлом году пришлось около 41 процента объема теневых криптоопераций в мире.

Ранее блокчейн-платформа Poly Network объявила, что хакеры украли криптовалюту на 600 миллионов долларов. Позже они вернули похищенное в полном объеме.