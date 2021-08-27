ЦБ Китая призвал «держаться подальше» от биткоина

В Народном банке Китая заявили, что у биткоина нет реальной стоимости

Народный банк Китая заявил, что операции с криптовалютами являются спекуляцией, поэтому от них нужно «держаться подальше», сообщает газета «Жэньминь жибао».

Заместитель директора Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг ЦБ Инь Юпин призвал китайцев «защищать свои карманы». Он напомнил, что биткоин не признан законным платежным средством, а потому у него нет реальной стоимости.

«ЦБ будет совместно с соответствующими департаментами выявлять зарубежные криптобиржи и местных трейдеров, а также принимать меры против сайтов и приложений, вплоть до блокировки», — заявил Юпин. Граждане должны сразу сообщить властям, если узнают о незаконных операциях с цифровыми активами.

Ранее один из первых криптомиллиардеров Китая и основатель криптобиржи BTC China Бобби Ли заподозрил власти КНР в желании полностью запретить хранение биткоина и других цифровых валют.

Он считает, что китайские власти объявили войну биткоину из-за нежелания иметь дело с нерегулируемым финансовым продуктом. Ли также посоветовал майнерам продать свое оборудование, пока оно сильно не подешевело. Китай ранее запретил крупным финансовым институтам страны проводить операции с криптовалютой.