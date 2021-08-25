Криптовалюте предсказали победу над бумажными деньгами

Цифровые активы одержат победу над бумажными деньгами или составят им достойную конкуренцию. К такому выводу пришла международная аудиторская фирма Deloitte, чье исследование приводит Insider.

Согласно отчету Deloitte, 76 процентов опрошенных финансовых руководителей предсказали, что криптовалюты станут сильной альтернативой или заменят бумажные деньги в ближайшие 5-10 лет. Компании из сферы финансовых услуг должны использовать криптовалюты, цифровые активы и блокчейн, иначе они рискуют проиграть конкурентам. Участники рынка ожидают получить выгоду для своего бизнеса от ряда активов, таких как стейблкоины (криптовалюты, привязанные к запасам обычных валют или физических товаров) и цифровые валюты центральных банков (CBDC).

В исследовании отмечается, что поток средств в цифровые активы увеличивается, поскольку инвесторы все больше интересуются ими как способом сбережения средств. Вокруг криптовалюты вырастают новые бизнес-модели, отражающие перемены в финансовой индустрии. По словам авторов отчета Deloitte, компании думают, как изменить свои традиционные продукты, чтобы быть готовыми к будущим потребностям своих клиентов.

80 процентов финансовых руководителей заявили, что отрасль увидит новые потоки доходов от цифровых активов и блокчейна. Половина опрошенных считает, что главная функция криптовалюты — это хранение. К другим возможностям цифровых активов отнесли новые каналы или типы платежей, а также диверсификацию инвестиционных портфелей. Более 75 процентов опрошенных согласились с утверждением, что, если компания не внедрит блокчейн и цифровые активы, она упустит шанс опередить своих конкурентов.

«Возможности реальных изменений существуют для тех игроков, которые исследуют новые способы использования технологии блокчейн и цифровых активов для переосмысления своих бизнес-моделей», — рассказал ведущий аналитик Deloitte в области блокчейна и финансовых сервисов Ричард Уолкер.

Участники рынка назвали несколько «камней преткновения», которые мешают трансформации индустрии. Около 65 процентов отнесли к ним отсутствие криптовалютной финансовой инфраструктуры. Также среди проблем отметили риски, связанные с кибербезопасностью, нормативными требованиями и необходимостью защиты конфиденциальности. Защита цифровых активов от мошенников остается актуальной проблемой: в августе хакер совершил рекордное ограбление, украв 610 миллионов долларов с платформы Poly Network. Все похищенное взломщик вернул и заявил, что своими действиями показал уязвимость в системе.