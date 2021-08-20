Крупнейшая криптобиржа запретит анонимность

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance объявила о принятии более строгих правил проверки пользователей, согласно которым новые клиенты не смогут получить доступ к продуктам и сервисам торговой платформы без подтверждения личности. Такие меры будут приняты для борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщает Reuters.

В 2021 году криптобиржа Binance столкнулась с давлением регулирующих финансовых органов по всему миру, обеспокоенных слабой защитой пользователей, а также использованием криптовалюты для отмывания денег. Центральный банк Нидерландов 16 августа заявил, что площадка не соблюдает законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 20 августа Binance опубликовала заявление на своем веб-сайте, что пользователи должны будут пройти обязательный процесс подтверждения личности, чтобы получить доступ к продуктам и услугам биржи.

Binance запретит анонимным пользователям пользоваться большинством своих услуг. В том числе будет ограничен доступ к внесению депозитов, совершению сделок и выводу средств. Ранее неверифицированным пользователям эти возможности были доступны. Такие меры приняты в том числе для того, чтобы улучшить отношения торговой площадки с финансовыми регуляторами.

По некоторым параметрам Binance является крупнейшей криптовалютной платформой. Согласно данным CryptoCompare, она занимает первое место в мире по объемам торгов, которые составили 455 миллионов долларов в июле.

Мировая криптоиндустрия в большой мере нерегулируема. Основными проблемами, связанными с криптографией, является отсутствие защиты потребителей, риск отмывания денег и другой незаконной деятельности. По этой причине Binance как одна из крупнейших криптобирж привлекает внимание властей во многих странах, что впоследствии приводит к определенным ограничениям ее деятельности. Ранее торговая площадка сообщала, что жителям Южной Кореи и Малайзии из-за требований местных властей больше не доступны некоторые продукты компании. Binance запретила клиентам использовать южнокорейскую вону и малайзийский ринггит в операциях на своей платформе. Ограничения распространяются на торговлю, P2P-сделки и депозитные платежи. Кроме того, Binance предупредила, что прекращает торговлю криптовалютными деривативами в Европе, жители которой не смогут открывать новые счета для торговли фьючерсными или производными продуктами.