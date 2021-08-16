Стоимость всей криптовалюты превысила два триллиона долларов

Суммарная стоимость всей криптовалюты вновь превысила два триллиона долларов. Рост обусловлен скачком как биткоина, так и ряда других криптовалют, сообщает Bloomberg.

В субботу, 14 августа, капитализация рынка криптовалют достигла 2,06 триллиона долларов. Затем последовал спад на 1,4 процента. В этот день биткоин взлетел до 48,15 тысячи долларов, достигнув рекордно высокой отметки с 16 мая. После взлета курс скорректировался. В понедельник, 16 августа, биткоин стоит 47,22 тысячи долларов.

Повысились в цене и другие крипвалюты. В воскресенье, 15 августа, третья после биткоина и Ethereum криптовалюта Cardano выросла на 47 процентов за семь дней. За аналогичный период криптовалюта XRP подорожала на 61 процент, а Dogecoin и Binance Coin — на 18 и 14 процентов соответственно.

«Цена биткоина была на удивление устойчивой после появления новостей», — подчеркнул глава департамента исследований в компании NYDIG Грег Сиполаро (Greg Cipolaro). Эксперт подытожил, что признание криптоиндустриции законодателями легитимизовало ее и дало инвесторам уверенность, что рынок криптовалют не исчезнет.

Ранее в августе обновился алгоритм добычи биткоина. Майнинг стал сложнее на 7,3 процента. Эксперты отмечают, что усложнение было ожидаемо. Дело в том, что сложность алгоритма определяется используемыми при майнинге вычислительными мощностями. Так к биткоину возвращаются мощности, которые ушли в офлайн после запрета добычи биткоина в Китае в мае 2021 года.