Курс биткоина превысил 40 тысяч долларов, стоимость первой криптовалюты выросла на 17,2 процента. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По состоянию на 22:21 по московскому времени курс биткоина составил 40,2 тысячи долларов. Отметку в 40 тысяч долларов биткоин превысил впервые с 16 июня.

20 июля сообщалось, что биткоин упал в цене более чем на шесть процентов — до 29,6 тысячи долларов. Падение самой популярной криптовалюты произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, а также на фоне новостей из Китая. Народный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой.

