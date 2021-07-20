Курс биткоина рухнул ниже 30 тысяч долларов впервые с 22 июня, свидетельствуют данные площадки Binance.

Биткоин упал в цене более чем на 6 процентов — до 29 687 (по состоянию на 09:13 по московскому времени). Падение самой популярной криптовалюты произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, а также на фоне новостей из Китая. Народный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой.

Ранее соучредитель хедж-фонда Morand-Tice Capital Management Дэвид Тайс предостерег инвесторов по всему миру от вложений в акции и биткоины. По словам Тайса, эти виды активов в настоящее время сильно переоценены, что в скором будущем может обернуться «схлопыванием» «пузыря», в результате которого цены сильно упадут.

При этом некоторые эксперты считают, что биткоин заменит обычные деньги к 2050 году. Они прогнозируют гипербиткоинизацию — тот момент, когда биткоин станет доминирующей формой денег в мире.