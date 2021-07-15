Цена биткоина обрушилась

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — обрушилась до минимальных с конца июня значений — 31,5 тысячи долларов. По данным CoinGecko, в четверг, 15 июля, цена упала на 3 процента всего за несколько часов. При этом капитализация биткоина упала до 596 миллиардов долларов. За последнюю неделю стоимость биткоина упала больше чем на 20 процентов.

В целом к концу первого полугодия 2021 года биткоин потерял почти половину своей максимальной стоимости, зафиксированной в апреле. По мнению аналитиков, в перспективе криптовалюту ждет болезненное будущее. Один из главных рисков — серьезная волатильность и резкие колебания цены. После апрельского максимума в почти 65 тысяч долларов цена падала до 28,911 в июне, а потом снова поднялась до отметки в 34 тысячи долларов.

Серьезное влияние на стоимость криптовалюты оказывает и регуляторная политика. Большую роль в этом смысле играет Китай. В конце июня Народный банк КНР запретил местным компаниям и платежным системам участвовать в сделках с криптовалютой. После этого сообщения курс биткоина впервые с января упал ниже 30 тысяч долларов, а многие майнеры переехали в США, Россию и Казахстан.

В середине июля китайская провинция Аньхой решила закрыть все майнинговые фермы на своей территории из-за нехватки электричества. После этого стоимость биткоина рухнула на 4,5 процента.

Также стало известно, что США собираются ужесточить контроль за криптовалютными транзакциями с целью пресечения действий хакеров, использующих вирусы-вымогатели.