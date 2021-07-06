В Бразилии задержали «короля криптовалюты»

Полиция бразильского города Куритиба задержала Клаудио Оливейру, называющего себя «королем криптовалюты», говорится в сообщении на сайте полиции штата Парана.

Оливейру обвиняют в незаконном присвоении около 300 миллионов долларов, принадлежавших его криптовалютной компании Bitcoin Banco Group, а также в нарушении процедуры банкротства.

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Помимо Оливейры, ордер на арест выписан в отношении пятерых бывших сотрудников Bitcoin Banco Group. Власти штата заблокировали связанные с компанией банковские счета.

В 2018 году Bitcoin Banco Group заблокировала счета клиентов и заявила о пропаже с них семи тысяч биткоинов (около 240 миллионов долларов по нынешнему курсу). При этом компания утверждала, что подверглась нападению хакеров.

При этом на требования властей предоставить доказательства взлома Bitcoin Banco Group не ответила. После того, как один из клиентов обратился с аналогичным требованием в суд, с ним было заключено специальное соглашение.

С лета 2019 года Bitcoin Banco Group проходила процедуру санации (финансового оздоровления), одним из условий которой было погашения задолженности перед клиентами. Однако через несколько месяцев стало известно, что компания не выполняет его.