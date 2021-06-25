Криптовалюту сравнили с крысиным ядом

Только 10 процентов инвестиционных компаний, опрошенных JPMorgan, торгуют криптовалютами. При этом почти половина из них сравнили цифровые активы с «крысиным ядом», пишет Reuters.

Большинство инвесторов ожидают, что регуляторы ужесточат меры в отношении криптовалюты. Около 95 процентов опрошенных считают, что мошенничество в мире цифровых активов «в некоторой степени или очень широко распространено».

Порядка 80 процентов компаний не планируют торговать криптовалютами. Однако 40 процентов инвесторов отметили, что лично они вложились в криптовалюты. Ранее инвестор-миллиардер Уоррен Баффет называл биткоин «крысиным ядом в квадрате». С этой точкой зрения согласилась треть респондентов, опрошенных JPM. Еще 16 процентов сочли криптовалюту временным увлечением.

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике пропали два брата-основателя криптовалютной инвестиционной компании Africrypt. Вместе с ними исчезли принадлежавшие клиентам 69 тысяч биткоинов на 3,6 миллиарда долларов.

Стоимость биткоина на криптобирже Binance впервые с января этого года упала ниже 30 тысяч долларов 22 июня. Поводом для такой динамики стали негативные новости из Китая. Народный банк КНР предписал китайским организациям, в том числе крупнейшим банкам и платежной системе Alipay, не участвовать в сделках с криптовалютой.