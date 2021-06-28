Один из крупнейших владельцев биткоинов загадочно погиб

Один из крупнейших владельцев биткоинов в мире Мирча Попеску погиб при загадочных обстоятельствах в Коста-Рике, пишет издание Trustnodes.

По предварительным данным, 41-летний поляк 23 июня пошел купаться в океан, где был унесен течением и утонул. Прибывшие на место медики нашли тело без признаков жизни, пытались реанимировать его, но не смогли.

В 2013 году Попеску продал проект SatoshiDice за 125 тысяч биткоинов, также два года он владел биржей MPEx. Миллиардер отмечал, что биткоин «является самым важным проектом человечества». Семья Попеску не имеет доступа к его цифровым активам и накопленные биткоины могут исчезнуть с рынка навсегда. В 2016 году на его счетах, по неофициальным данным, находилось около одного миллиона биткоинов.

Ранее сообщалось, что в Южно-Африканской Республике пропали два брата-основателя криптовалютной инвестиционной компании Africrypt, пишет Bloomberg. Вместе с ними исчезли принадлежавшие клиентам 69 тысяч биткоинов на 3,6 миллиарда долларов.