В начале недели курс биткоина взлетел почти на 15 процентов. Ночью он вплотную приближался к 40 тысячам долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам.

Максимальный курс за последние 24 часа составлял 39,28 тысячи долларов. По состоянию на 9:40 по московскому времени биткоин торгуется на уровне 38,88 тысячи долларов за монету.

Рост наблюдается и у остальных криптовалют. Так, Dogecoin подорожал на 15,3 процента, Ethereum — на 9,4 процента, Ethereum Classic — на 13,4 процента, Litecoin — на 10,4 процента.

Неделю назад биткоин опускался ниже 30 тысяч долларов. Негативная динамика была связана с новостями из Китая, который запретил крупным финансовым институтам страны проводить операции с криптовалютой. Однако затем самая капитализированная криптовалюта мира начала резко укрепляться.