В Европе задумали запретить анонимные кошельки для криптовалют

На территории Европейского союза могут запретить использовать анонимные кошельки для криптовалют, следует из сообщения, опубликованного на сайте Еврокомиссии (ЕК). Там выступили с целым рядом законодательных предложений, которые, по задумке ЕК, должны поддержать борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма в Европе.

В публикации отмечается, что сегодня лишь некоторые поставщики услуг, связанных с криптоактивами, охвачены регуляцией на уровне ЕС. Предложенная реформа должна распространить эти правила на весь криптосектор, вводя обязательства по проверке клиентов. «Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоин, и позволят предупредить и обнаружить их возможное использование с целями отмывания денег или финансирования терроризма. Кроме того, будут запрещены анонимные кошельки для криптоактивов», — разъяснили в ЕК.

Помимо этого, комиссия хочет также установить лимит на оплату наличными в размере 10 тысяч евро. Сейчас некоторые ограничения на использование наличных уже действуют в ряде стран ЕС. Например, личность для оплаты услуг и товаров на сумму больше 10 тысяч евро надо подтверждать в Германии.

Пакет мер, предложенных ЕК, предполагает и создание в ЕС нового органа, отвечающего за борьбу с отмыванием денег. «Каждый новый скандал с отмыванием денег показывает, что устранены не все пробелы в нашей финансовой системе. Мы предпринимаем смелые шаги, чтобы помешать преступникам набивать свои карманы нечестным путем», — заявил еврокомиссар по финансовой стабильности Валдис Домбровскис.